橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）が、3月23日（月）に最終話（第11話）を迎えた。個人的には、最後まで橋本のヤンキーっぷりがうすら寒く感じてハマれなかったが、2番手キャストである向井理演じるキャラの最後の姿とセリフに胸を打たれた。■【ネタバレあり】命の危機の病気を患っていた向井理10代の頃、ヤンキーだった田上湖音波（たがみ・ことは／橋本）は、親友とバイクで走っていたところ壮絶な