✓2026年春シーズン第2弾は、いつからいつまで？ スターバックスで毎年春から夏にかけて発売される「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」が、なんと今年は2026年3月25日（水）から発売！ いちごの甘酸っぱい果実感が味わえる名物メニューなので、待ちに待っていた方も多いのでは？さらに、やみつき感のあるクリーミーなおいしさのシュークリーム味に、いちごを加えた「ストロベリー シュークリーム フラペチー