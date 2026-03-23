アメリカ・ニューヨークのラガーディア空港で航空機と車両が接触する事故があり、4人が負傷したということです。【写真を見る】米ニューヨークのラガーディア空港で航空機と車両が接触する事故操縦士と副操縦士が重傷緊急事態による空港閉鎖を発表機首が持ち上がり、大きく破損した状態になっている航空機。これはニューヨークのラガーディア空港での映像で、市の消防当局によりますと、22日の深夜に航空機と車両が接触する事