ピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2026」を制した今井らいぱち（38）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「M―1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）と、同じ中学の先輩・後輩であることを明かした。



【写真】「こんなことあるかね!?!?!?」まさかの同中

今井は「大津市立打出中学校の卒業生が!!M―1グランプリ2025制覇!!R―1グランプリ制覇!!こんなことあるかね!?!?!?母校に凱旋講演会させてください!!!」とつづり、赤木との2ショット画像とともに報告。滋賀県大津市の中学校からM―1、R―1優勝者が出たことを伝えた。



コメント欄には「同じ母校から連続制覇はエグい」などの驚きの声とともに「母校の講演でプレゼンして、予定してたスライドを吹っ飛ばす」「財前一樹の凱旋講演会、実現させてください」と、R―1決勝戦での今井のネタを引用した書き込みが相次いだ。



赤木もXで「中学の先輩が優勝しました!!!!!すごすぎ!!!!!めちゃくちゃおめでとうございます!!!!!自由と平和のパラダイス!!!!!」と祝福した。



（よろず～ニュース編集部）