大丸梅田店では3月18日より、高知大丸と大丸松坂屋百貨店がスウィーツと共同開発した「しあわせミルクサブレ」を、1階のイベントスペースにて販売します。■柴田ケイコ先生の描き下ろしによるパッケージ同商品は、雪ヶ峰牧場の広大な120ヘクタールの草地で完全放牧された牛のジャージー乳を使ったサブレです。パッケージデザインには、高知県で生まれ育ったという柴田ケイコ先生の描き下ろしによるイラストを採用。のんびり暮らす