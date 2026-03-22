Bye-Bye-Handの方程式が、これまでサポートを務めていた塚川由祐（Dr）が正式加入し、本日より新体制となった。塚川もメンバーと同じく大阪・豊中を拠点に活動するドラマーであり、学生時代からの旧知の仲だという。より強固に、新体制となった彼らの新たな動向に注目してほしい。また、＜Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」＞もアナウンスされた。7月17日の兵庫・太陽と虎を皮切りに、9月19日の大阪・LIVE S