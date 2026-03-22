Bye-Bye-Handの方程式が、これまでサポートを務めていた塚川由祐（Dr）が正式加入し、本日より新体制となった。

塚川もメンバーと同じく大阪・豊中を拠点に活動するドラマーであり、学生時代からの旧知の仲だという。より強固に、新体制となった彼らの新たな動向に注目してほしい。

また、＜Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」＞もアナウンスされた。7月17日の兵庫・太陽と虎を皮切りに、9月19日の大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEまで、全国6カ所を巡る。なお、チケットのオフィシャル先行は3月22日〜3月29日23時59分まで受け付けている。

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◾️汐田泰輝（Vo, G）コメント＞

Bye-Bye-Handの方程式にこの度新たな仲間が加わります。

ずっと地元の豊中で、励まし讃えあってきた仲間の1人でもある塚を正式なバイハンのドラマーとして迎え入れます！

これでようやく完全体になります。

ここから続く僕らの夢の続きを、この4人で叶えようと思います！しっかり見届けて下さい。

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◾️＜Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」＞ 2026年7月17日（金）神戸・太陽と虎 18:30 / 19:00

2026年7月26日（日）宮城・LIVE HOUSE enn 3rd 17:30 / 18:00

2026年8月9日（日）愛知・Live House R.A.D 17:30 / 18:00

2026年8月15日（土）福岡・Queblick 18:00 / 18:30

2026年9月3日（木）東京・下北沢 SHELTER 18:30 / 19:00

2026年9月19日（土）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE 18:00 / 18:30

※全公演対バンあり ＜チケット＞

オフィシャルHP先行

受付期間：3/22（日）21:00〜3/29（日）23:59

https://w.pia.jp/t/bbh-tour2026/