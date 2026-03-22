2020年8月4日。ロックバンド・男闘呼組のメンバー4人が、実に27年ぶりに同じスタジオで音を鳴らした。コロナ禍で2度の延期を経て実現したセッション。当時の記憶と不安を抱えながら、彼らが最初に演奏したのは代表曲『TIME ZONE』だった。その瞬間、メンバーの胸に去来した思いとは。 【画像】発売記念イベントで笑顔を見せる成田昭次 『人生はとんとんー成田昭次自叙伝―』より一部を抜粋、編集してお届