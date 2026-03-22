会社を退職した元社員が、業務用端末やカギなどの貸与品を返却しない──。弁護士ドットコムに、こんな相談が寄せられました。相談によると、退職日までに返却するルールがあるにもかかわらず、元社員は電話にも応じず、業務で使用していたスマートフォンやパソコンなども手元に残したままの状態だといいます。貸与品の総額は100万円近くにのぼるそうです。情報流出などの二次被害も懸念される中、会社側は返還を求める民事対応に