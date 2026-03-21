1988年にデビューしたロックバンド・男闘呼組。しかし当時は第2次バンドブームの真っただ中で、「アイドルがやる偽物のバンド」と厳しい視線を浴び続けた。それでも彼らは胸を張り、「俺たちは“男が闘いを呼ぶグループ”だ」と言い放つ。バンドブームの時代に翻弄されながらも、ロックを貫こうとした男闘呼組の知られざる闘いとは。 【画像】2020年、27年ぶりに実現した男闘呼組メンバーのスタジ