デンバー・ナゲッツ vs トロント・ラプターズ日付：2026年3月21日（土）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 121 - 115 トロント・ラプターズ NBAのデンバー・ナゲッツ対トロント・ラプターズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし27-30で終了する