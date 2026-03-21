日本人の海外渡航者はコロナ前と比べて85%に回復！ベトナム航空は2026年3月17日、都内のホテルで旅行会社向けにセミナーを行いました。世界的な観光需要が回復に向かう中、2025年には、日本からベトナムへ出国した旅行者数が約81万4000人に達しました。これは、コロナ禍以前の2019年の水準の85%に相当する数字です。【写真】ベトナム航空のセミナーの様子を見る！そのような中でベトナム航空は、円安という経済的な逆風があり