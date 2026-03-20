【モデルプレス＝2026/03/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が3月19日、自身のInstagramを更新。新曲の衣装ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】指原プロデュースアイドル「見惚れる」美脚際立つミニスカ姿◆野口衣織、美脚輝く新曲ミニ丈衣装野口は「20thシングル『劇薬中毒』 MV 1000万回再生！！！」「ありがとうございます」と、グループの最新曲のミュージックビデオが再