第９８回選抜高等学校野球大会の第２日第２試合（２０日）で神村学園（鹿児島）は昨春王者の横浜（神奈川）に２―０で完封勝ち。先発・龍頭汰樹投手（３年）が１２８球の力投でチームを勝利に導いた。２点リードの９回には２安打と死球を与えて二死満塁の大ピンチを背負った。それでも最後は８番・林田（３年）から渾身のスライダーで空振り三振を奪い、雄たけびをあげながら拳を握ったエース右腕。「絶対に負けたくないという