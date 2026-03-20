尾田栄一郎による人気漫画『ONE PIECE』の人気キャラクター、トニートニー・チョッパーが、国際医療・人道援助団体「国境なき医師団（MSF）」の公認サポーターに就任。20日、都内で開催された発表会で原作者・尾田描き下ろし「国境なき医師団チョッパー」イラストが公開された。【画像】原作者・尾田栄一郎氏 描きおろし「国境なき医師団チョッパー」イラストチョッパーは“麦わらの一味”の船医として、傷ついた人や病に苦し