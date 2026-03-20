日本テレビ系情報番組『ZIP!』(毎週月〜金曜5:50〜 )が、30日の放送からリニューアル。新ロゴ、新出演者、新コーナー、新セットを導入し、「見たいが見つかる、楽しい朝」をコンセプトに番組を刷新する。(左から)水卜麻美アナ、瀬戸朝香、岡部大、戸塚純貴、山下健二郎、阿部亮平総合司会は引き続き、水卜麻美アナウンサーが担当。曜日パーソナリティーには、新たに瀬戸朝香(月)、岡部大(ハナコ/火)、戸塚純貴(水 ※4〜6月期間限定