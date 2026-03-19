大分県立芸術文化短期大学で19日、卒業式が行われ、370人余りの学生が新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】芸術文化短期大学で卒業式377人が新たな一歩大分 県立芸術文化短期大学では、4つの学科と2つの専攻科あわせて377人の学生が卒業の日を迎えました。式ではそれぞれの学科の代表者が壇上に上がり、卒業証書を受け取りました。 このあと、小手川大助学長が「失敗を恐れずに何度も挑戦し、自らの能力を高めてい