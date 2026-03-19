女子テニスの元世界ランキング1位で2020年に現役引退し、「ロシアの妖精」と称されたマリア・シャラポワさん（38）が2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。白いロングドレス姿を披露した。イベント参加を報告シャラポワさんは、VF Oscar's Partyに参加したことを報告し、白いロングドレスを着こなすショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いロングドレスを着用。髪の毛をまとめ、片足を前に出してポー