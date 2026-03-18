お笑いタレントの陣内智則が１８日放送の日本テレビ系特番「ＷＢＣ詳報」（午後７時）に生出演。ＷＢＣ決勝でベネズエラが米国を下し、悲願の初優勝を飾った激闘を振り返った。ベネズエラ優勝の瞬間の映像を見届けた陣内。「Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」として、Ｎｅｔｆｌｉｘの決勝中継に登場した俳優・渡辺謙の放送席での興奮ぶりについて「まず謙さんの気持ちが分かりますね。