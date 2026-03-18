製鉄所から出る副産物「スラグ」を牧草の土壌改良に活用する取り組みが18日、大分県竹田市久住町で始まりました。 【写真を見る】製鉄副産物「スラグ」を牧草の土壌改良に活用大分県と日本製鉄が共同研究 県と日本製鉄は、製鉄の過程で出る副産物の「転炉スラグ」を農業用に活用する研究を長年共同で行っています。この転炉スラグには鉄や石灰分など農業に有用な成分が多く含まれていて、酸性土壌の中和や病害の軽減に利用され