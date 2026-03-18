妻とキスをしたり抱き合ったりしたのは不貞行為にあたるとして、夫が相手の男性に約８００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁（飯塚謙裁判官）は、キスなどは不貞行為にあたらないと判断し、夫の請求を棄却した。１７日付。判決によると、ともに４０歳代の夫妻は２００９年に結婚し、子ども２人をもうけた。妻は２３年７〜８月、東京都内でバーを経営する男性と路上で手をつなぎながら歩いたり、公園のベンチで抱き