外出先の被災に備える！「持ち歩き防災ポーチ」と「家族とつながる方法」【画像で見る】防災ポーチの中身（近場の外出用）外で過ごす時間が長い私たちにとって、地震は「家にいるときだけ」のできごとではありません。外出先で被災したら、家族とはどう連絡を取る？ 手元に何があれば安心できる？そんな不安を少しでも減らすために、「持ち歩き防災ポーチ」と「家族の安否確認の方法」についてご紹介します。奥村奈津美さん教え