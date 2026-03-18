フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１８日に放送され、ガレッジセールのゴリが演じるキャラクター「ゴリエ」がこの日をもって水曜レギュラーを卒業すると報告した。番組の中盤で、ゴリエはかしこまった表情で「ぽかぽかを卒業します」と報告。そして「ええ〜！？」とわざとらしく驚いた。ＭＣの「ハライチ」の澤部佑は「いやいや、知ってたでしょ」と即ツッコミ。ゴリエは「そうなんです。京都に行くこ