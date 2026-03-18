2026年3月5日に発売されたNintendo Switch 2向けゲームの「ぽこ あ ポケモン」は、発売から4日で累計販売本数220万本を記録しました。そんな「ぽこ あ ポケモン」で登場するマップの「ゴツゴツやまの街」は岩山に囲まれた街で、街の至る所にかざんばいが山積しているのですが、これをすべて破壊し尽くしたというゲーマーが登場しています。I cleared out all the ash from the volcano and unveiled the map topography! : r/Pokop