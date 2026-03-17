俳優小泉孝太郎（４７）が１７日、兵庫県西宮市の阪急西宮ガーデンズで行われた「阪急西宮ガーデンズ春のお花見会」にスペシャルゲストとして出席した。同ガーデンズでは毎年春に館内で桜装飾を実施し、来館者に春の訪れを感じてもらうようにしている。小泉はステージセットにふさわしく和服姿で登場。西宮市は酒造メーカーが多く、花見の供として地酒が渡された。「日本酒は大好きで、ほぼ毎日飲んでいます」とご機嫌になり