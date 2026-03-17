アメリカのトランプ大統領は16日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、日本を含む各国を名指しして改めて支援を要請しました。中継です。トランプ氏は、ホルムズ海峡の安全確保に向けた協力に積極的ではない国もあるとして、不満をあらわにしました。アメリカ・トランプ大統領「アメリカが輸入する石油のうちホルムズ海峡経由は1％未満だが、日本は95％、中国は90％、多くの欧州諸国もかなりの割合だ。韓国も35％を占める。だからこ