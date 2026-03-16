北海道・根室市でカメラが捉えたのは、大きな体を揺らす黒い影、ヒグマです。15日、JR花咲線で乗客が撮影した映像からは、ヒグマが列車を気にかけることもなく通り過ぎていく様子が確認できます。ところが次の瞬間、ヒグマが突然向きを変えて方向転換したのです。まるで列車を威嚇しているかのようです。警察によりますと、15日午後5時前、JRの運転士が線路脇にいた合わせて2頭のクマを目撃し、その後、クマは走り去っていったとい