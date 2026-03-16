ホンダ「フリード 6人乗り仕様」!?ホンダ「フリード」は、日常での使いやすさを重視したコンパクトミニバンとして幅広い層に支持されています。そのなかでも「サードレス 6人乗り仕様」が注目を集めており、特徴的なレイアウトに対して多くの反響が寄せられています。フリードは2008年の初代登場以来、都市部で扱いやすいサイズと家族で使える居住性を両立してきました。【画像】超カッコいい！ これがホンダ最新型「“6人乗り