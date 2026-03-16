大手スーパーなどではセルフレジによる会計が当たり前になった。客の手ですべてが完結するため、システムを悪用した万引きは後を絶たない。現役の万引きGメンが明かす手口と、万引き犯に間違われないために、私たちができることとは─。【写真】凄すぎる！絶対に万引きができない進化型セルフレジ“重ね打ち”はセルフレジ万引きの定番店を出たところで従業員に呼び止められたのは、札幌市在住の無職の女（58）。市内のスーパ