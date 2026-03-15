女優の平愛梨（41）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。出産について語った。夫でサッカー日本代表DF長友佑都との間には現在4人の男児がおり、1人目はイタリア、2人目はトルコ、3人目がフランス、4人目が日本とさまざまな国での出産を経験してきたと明かした。「長男は、夫がまさかの出産4日前に移籍が決まって。練習場から電話が来て“帰ってきてから話そうって”言ってたんですけど、帰