女優の平愛梨（41）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。出産について語った。

夫でサッカー日本代表DF長友佑都との間には現在4人の男児がおり、1人目はイタリア、2人目はトルコ、3人目がフランス、4人目が日本とさまざまな国での出産を経験してきたと明かした。

「長男は、夫がまさかの出産4日前に移籍が決まって。練習場から電話が来て“帰ってきてから話そうって”言ってたんですけど、帰ってきた顔が“行く”って言う顔してた」と回顧。「これは行かせなきゃと思ったんで、行ってきてって言って。4日後に産まれたんです」と振り返った。

イタリアでは無痛分娩が主流だったというものの、「お産患いで母が来てくれていて」その母に「“痛みをちゃんと知りなさい”」と反対されていたという。「子宮口8センチあいたって時に“今からでも無痛分娩いけるわよ？”って言われたんですけど、母の顔見たらギロっていう目で“そんなはずないわよね”みたいな顔してるんです。その顔見たら言えなくて、このまま行きますって自然（分娩）で」出産したと語った。