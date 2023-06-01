中山9Rで8着だったロートホルンを管理する加藤征師は、直線でのノビリシマビジョン（4着）の進路の取り方（十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたこと）について降着の裁決を求める申し立てを行ったが、着順を変更する事象とは認められず到達順位の通りに確定した。ノビリシマビジョンに騎乗した戸崎圭太（45＝田島）は28日〜4月5日まで9日間（開催4日間）の騎乗停止となった。これにより、騎乗予定だった高松宮記念（29日、