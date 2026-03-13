【モデルプレス＝2026/03/13】クリエイターのしなこが3月12日、自身のInstagramを更新。メイク中に起きた悲劇を公開し、反響を集めている。【写真】術後の30歳人気クリエイター「緊急事態発生」涙で悲劇を語る姿◆しなこ、ダウンタイムに起こった悲劇を公開3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしな