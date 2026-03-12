2026年3月11日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）で、報道の現場に長く携わってきた安藤優子さんが「働いて」発言に潜むガラスの天井の正体は「男並みに働け」という上から目線だと、ずばりと語った。ガード下で上司と飲み、肩組んで歌った安藤さんの「おじさん化作戦」この日は国際女性デー（3月8日）にちなみ、「ガラスの天井」がテーマ。女性やマイノリティーが、能力や実績があるのにも関わらず昇進を阻まれ