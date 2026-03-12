中東情勢の悪化により原油価格が高騰する中、G7（主要7カ国）の首脳会議が開かれ、石油備蓄の協調放出などへの対応が話し合われました。G7の各国首脳は日本時間の11日夜にオンライン形式で会議を開き、アメリカのトランプ大統領や高市首相も出席しました。首脳会議の直前には、IEA（国際エネルギー機関）に加盟する32カ国が、過去最大となる4億バレルの備蓄石油を協調放出することを全会一致で決めていて、議長国のフランスにより