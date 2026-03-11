藤沢市（資料写真）藤沢市辻堂元町１丁目の路上で１０日、小学生の男児が男２人から歩道橋の踊り場を飛び降りるよう促される事案が発生した。藤沢署によると、男児は飛び降りた際、転倒してあごに軽いけがを負った。男児は同日午後３時半ごろ、下校途中に歩道橋の階段を登っている際、ともに身長１７０センチほどの若い男２人から「ここから飛び降りてみてよ。ヒーローになれるよ」などと声をかけられた。男児は高さ約１６０〜