発売を待ちきれないユーザーが次々に来店!?

2026年1月9日、ダイハツは「東京オートサロン（TAS）2026」において、「K-OPEN ランニングプロト2」を初公開しました。

このモデルに対する反響について、首都圏のダイハツディーラーに聞いてみました。

ダイハツはTAS2026に、モータースポーツ車両4台を含めた計10台のモデルを展示しました。

そのなかの1台が初公開となった「K-OPENランニングプロト2」です。

K-OPEN ランニングプロト2は、軽オープンスポーツカー「コペン」の走る楽しさを未来につなげるために「作ってみる、乗ってみる、試してみる」の精神で製作した先行スタディ車にあたる「K-OPEN ランニングプロト」をさらに進化させた、モータースポーツ起点のスタディモデル（先行開発のテスト用プロトタイプ）です。

先行検討の初期段階から、過酷なモータースポーツ環境においてさまざまなトライアルを行うことによって、｢軽量化｣や「低重心化｣、さらには「最適な重量配分」による「走る楽しさ」を追求し、軽自動車のFRオープンカーの実現を目指しています。

トライアルの具体的な内容は「縦置きエンジンのフロントミッドシップ化による操舵安定性の向上、リアサスペンション形式の変更による路面追従性の改善」や「ロールケージ装着によるボディ剛性および乗員保護性能の向上」とのことです。

見方によってはK-OPEN ランニングプロト2の作り込みやセッティングの度合いが、市販モデルとされる「K-OPEN」（次期型コペン）の味付けにも大いに影響を与えることになりそうです。

そんなK-OPEN ランニングプロト2に対し、2026年1月下旬時点で寄せられている反響を、首都圏のダイハツディーラーへ聞いてみました。

「ランニングプロト2、つまり次期型コペンに関しては『価格はいくらくらいになるのか』『予約開始時期が分かったら必ず教えてほしい』といったお問い合わせをすでに何件もいただいております。

現在コペンをお持ちのお客様のなかには『K-OPENは買い換えではなく、増車の予定なのでよろしく』といったありがたいお声もいただいております。我々としても発売が待ち遠しい1台です」

また、別のダイハツディーラーにも問い合わせてみました。

「新型コペンに関して、『いつから予約できるのか』『先行予約ははじまっているのか』といったお客様からのお問い合わせをいただきます。

販売の現場には具体的な情報はまだ届いていないのですが、『どんな些細なことでもいいからK-OPENに関する情報を知りたい』といった印象を受けます」

まだ価格どころか仕様も固まっていないであろう次期型コペンですが、それだけにK-OPEN ランニングプロト2が果たす役割はとても重要であるといえます。

今後の展開にも大いに期待したいところです。