[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田 1-0 江原FC Gスタ]試合の行方を大きく左右した連続シュートストップに、相手のセットプレーを無効化するハイボール処理--。1-0のまま耐える時間が続いたFC町田ゼルビアの中で、「とりあえずゼロに抑えることだけ」という使命をまっとうしたGK谷晃生の存在感は絶大だった。最大のピンチは後半4分に訪れた。後半立ち上がりから右サイドの守備に甘さが生じていたなか、FWアブダラ・ハライハルの決定的