芸能事務所のプロダクション人力舎が10日、公式サイトを更新。「所属タレントの名前等を使用した仮想通貨について注意喚起のお願い」との声明を発表した。【画像】人力舎、仮想通貨「Yuttycoin」への声明全文声明では「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました。この度確認いたしました「Yuttycoin」につきまして、弊社及びゆってぃは全く関与