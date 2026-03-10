米・トランプ大統領はイランの攻撃の終了時期についてイスラエルのネタニヤフ首相との「双方の合意」で決定するとの考えを発表。 米、イスラエルによるイランへの軍事攻撃、公式な理由の１つは、イランの核開発疑惑や地域の安全保障上の脅威だ。しかし、核開発を示す具体的な証拠は希薄であり、歴史を見ると“感情的なもつれ”にさえ見えてくる。 まず、大前提として、イランは中東のイスラム国家だが、「アラブ人」ではない。大