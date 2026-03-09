LINEヤフーは、11日に「Yahoo! JAPAN」や「LINE」で「3.11」と検索すると、ひとりにつき10円を被災地支援団体へ寄付する企画「3.11 検索は、チカラになる。」を実施する。期間は11日の0時～23時59分まで。 本企画は、2011年3月11日に発生した東日本大震災の被災地支援や未来の防災行動につなげるプロジェクト「3.11 これからも、できること。」の一環として行われる。「Yahoo! JAPAN」の検索窓、「LINE」のニ