MON7Aが本日3月7日(土)に2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」を配信リリースし、ミュージックビデオをプレミア公開した。本楽曲は、2025年にABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露された作品。YouTubeでの弾き語り動画は450万再生を記録しており、TikTokでの弾き語り音源は広く拡散され現在UGCは8,000件に及ぶほか、番組放送直後