2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年2月27日、自身のインスタグラムを更新。ジャケット×ワンピースのフォーマルなコーデを披露した。「たまには白ジャケットでかっちりと！」中川さんは、「素敵なパーティーの司会をさせていただきました」といい、その時のオフショット6枚を投稿した。「たまには白ジャケットでかっちりと！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では