◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）ＷＢＣ米国代表のブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）が６日（日本時間７日）、ブラジルとの開幕戦を前に、Ｔ・スクバル投手（タイガース）とともに公式会見に出席した。大会に向け、ハーパーは「これ以上のものはないね。再び胸に国のカラーを付けてプレーできることに本当にワクワクしている。アマチュア時代にも代表とし