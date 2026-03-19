首からぶら下げた銀メダルを外すシュワバー(C)Getty Images文字通りの大一番に敗れ、苛立ちを隠そうとしなかった“エリート”たちの行動が波紋を呼んでいる。現地時間3月17日にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝が行われ、米国代表は、ベネズエラ代表に2-3で敗北。日本代表に敗れた2023年大会に続き、またしてもあと一歩のところで世界制覇を逃した。【動画】ベンチに下がる前に、銀メダルを首から外してしまうシ