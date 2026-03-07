「金正恩委員長、取りに来て」東京地方裁判所の南側に設置された掲示板。そこに、A５サイズに縮小された文書がひっそりと貼り出されていた。宛名には「朝鮮民主主義人民共和国代表者 国務委員会委員長 金正恩様」とある。《あなたに対する下記の書類は、当書記官室に保管してありますので、出頭の上その交付を受けてください》要するに、「金正恩委員長、判決文を東京地裁まで取りに来てください」というメッセージである。これは