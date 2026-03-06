EXILEやEXILE THE SECONDのメンバー・EXILE NESMITHさん（42）が6日、自身のSNSを通じて第1子が誕生したことを報告しました。EXILE NESMITHさんは、公式Xで「妻に感謝。産まれてきてくれた子に感謝。2001年3月6日に上京した17歳の僕。2026年3月6日に父になった事を伝えている42歳の僕。25年で出会ってくれた皆さんに感謝。そしてこれからも本当によろしくお願いします」と、第1子誕生を感謝とともに報告しました。そして、妻でバン