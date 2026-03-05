イスラエル軍は5日、イランの首都テヘランで新たに大規模な攻撃を開始したと明らかにしました。最新情報をエルサレムからお伝えします。こちらは午前10時になります。5日朝になり、イスラエル軍がイランの首都ヘテランに大規模攻撃を行ったとの最新情報がはいってきました。そのイランに住むイラン人に取材ができたのでお伝えします。イランはネット回線が遮断されていて連絡がとりにくい状況ですが、日本時間4日夜、イラン国内の