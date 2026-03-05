3月5日にいよいよ開幕する『ワールド・ベースボール・クラシック2026（WBC）』。日本代表「侍ジャパン」は6日に台湾（チャイニーズ・タイペイ）との初戦を迎えるが、世界が注目する国際大会にむけて“アップ”を始めたのがーー。【写真】「野球やってた？」“女子投げ”も指摘された岸田前首相の投球フォーム自民党・高市早苗首相（64）が、3月7日に東京ドームで行われる日本対韓国の試合で、始球式への参加を検討していること