4日の衆議院・財務金融委員会で、中道改革連合の伊佐進一議員が、NISA減税について取り上げた。【映像】NISA減税について中道･伊佐議員が質疑（実際の様子）伊佐議員は「NISAは積立投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合わせて非課税1800万円なんですが、この非課税の意味というのは、あくまで売却益とか配当とか分配金が非課税になっていますという趣旨ですよね。私たちが今提案しているのは、将来得られる利益に